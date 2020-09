Glem ikke naturen, når den nye planstrategi skal vedtages, skriver Danmarks Naturfredningsforening Hillerød. Foto: Michael Liesk

DEBAT: Giv naturen plads

Hillerød Posten - 17. september 2020 kl. 18:13 Af Danmaks Naturfredningsforening Hillerød, pfv Michael Liesk, Humlehaven 16, Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til byrådet og Hillerød kommune. Glem ikke naturen, når den nye planstrategi skal vedtages.

I Danmarks Naturfredningsforening er vi glade for kommunens arbejde for naturen og den nylig vedtagne strategi for bynatur og klimaet.

Strategier og de mange fine ord kan dog ikke stå alene. Som myndighed er kommunen forpligtet til en lang række opgaver forbundet med vores natur.

Opgaver som naturpleje, beskyttelse af natur og landskaber og gennem kommuneplanen at sikre nuværende beskyttede, natura 2000-områder ikke udsættes for indgreb, der kan forringe vilkårene for dyr og planter, er i dag mere nødvendige end nogensinde. Derfor er planlægning, projekter og konkrete naturpolitikker vigtige skridt i at forhindre tab af biodiversitet.

En kommuneplan skal også udpege ny natur som lavbundsarealer med mulighed for nye vådområder og skovrejsning til Grønt Danmarkskort. En klar langsigtet strategi, der vil kunne vende tab til fremgang for biodiversiteten. Denne opgave kræver fokus på natur og her er naturpolitikker et godt redskab.

Hillerød oplever for tiden et voldsomt pres, ikke alene på de små grønne områder, men også på vores omkringliggende natur. Mud-race- og mountainbikespor kræver, at kommune har foretaget den nødvendige miljøvurdering. Frilufsliv og naturoplevelser skal forenes med en ansvarlig adfærd i naturen, hvor vi er gæster.

Vi har hårdt brug for, at vores kommende kommuneplan indeholder grønne og klimarealaterede målsætninger og naturpolittikker. Kommunen skal sikre, at vi får genplantet træer til glæde for vores flagermus og ugler, at vi beskytter krat til vores fugle og ikke mindst giver naturen mere lov og plads.

Mange kommuner har vedtaget sådanne politikker og vi håber, at et samlet byråd vil være med til, - ikke alene i ord og tale, men også med handling og vilje, at bidrage til at give naturen en dagsorden.

Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød ser frem til den biodiversitetsplan som der lægges op til i den kommende planstrategi bliver til en ambitiøs naturpolitik og vi er, gerne med i en sådan proces.

