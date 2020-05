Se billedserie Blandt andet dette cykelstativ i Helsingørsgade trænger til en kærlig hånd, mener Michael Liesk. Foto: Michael Liesk

DEBAT: Giv byen en kærlig hånd

Hillerød Posten - 10. maj 2020 kl. 14:49 Af Michael Liesk, Humlehaven 16, 3400 Hillerød

Det er glædeligt, at man i kommunen fremskynder projekter i et forsøg på at fastholde jobs og beskæftigelse til lokale virksomheder forhåbentligt.

Mange steder i vores by kunne der godt være brug for en kærlig hånd og lidt af de frigivede midler til "forskønnelse ".

Desværre har også nedgravningen af fibernet mange steder efterladt et noget ufærdigt indtryk, som forhåbentligt bliver ordnet af de pågældende entreprenør, men nogle opgaver er klart kommunens.

I Østergade har man opsat et vejskilt i en af gågadens lygtepæle... og ja, kønt ser det ikke ud. Et mere diskret opslagsplads burde kunne findes. Det nedlagte cykelspor over Torvet efterlader skilteholder ligeledes på en lygtepæl. Mange fliser og anden belægning på kunne godt tåle lidt opretning.

I gågaden er cykelholderne blevet udskiftet, hvad der har pyntet gevaldig. Kunne man ikke lige snuppe den sidst med ved p-pladsen på Helsingørsgade?

Mange små tiltag kunne bidrage til at give byen et mere kønnere indtryk og ikke et indtryk af forfald og ligegyldighed.

Mange frivillige i hele kommunen yder et fantastisk bidrag med indsamling af skrald og på den måde bidrager til det rene indtryk, tak for det.