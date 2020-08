Det frie valg skal være muligt, også når man bliver ældre, skriver Venstres Annette Rieva.

DEBAT: Friplejehjem mere aktuel end nogensinde

Hillerød Posten - 25. august 2020 kl. 18:26 Af Annette Rieva (V), næstformand Omsorg- og Livskraftsudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når debatten falder på fornyelse af den offentlig sektor, er det vigtigt at kigge på det potentiale, der ligger i at have flere former for plejehjem - det kan være i forhold til boformer, men i særdeleshed også i forhold til hvordan de drives.

I Venstre arbejder vi for, at understøtte muligheden for et friplejehjem i Hillerød. Vi mener, at borgerne har krav på en både værdig og ordentlig ældrepleje, hvor det frie valg også er muligt, når man bliver ældre. Sådan sætter vi borgeren i centrum, hvor det frie valg er udgangspunktet - ikke undtagelsen.

Plejehjemmene skal drives af en ansvarlig ledelse, og de skal sættes fri til at tænke ud af boksen med deres store faglighed og engagement, hvor borgerne ikke ender med at være til for systemet, men at systemet er til for dem.

Det er vigtigt, at vi også i den sidste alder møder tryghed og varme - og den stærke faglighed i ældreplejen skal stå som et fyrtårn for alle.

Ønsket om et friplejehjem i Hillerød er mere aktuel end nogensinde, og med mediernes rasen over mangelfuld pleje og omsorg på plejehjem bliver vi nødt til, som politikere, også at kigge på, om de systemer og samfundsstrukturer, vi har i dag, er tidssvarende og giver plads til borgernes selvbestemmelse. Har lederne det råderum, der skal til for, at prioritere en høj faglighed og mulighed for fleksibilitet, fremfor drift? Det mener jeg ikke, og derfor skal vi turde tage dialogen om en fornyelse af den offentlige sektor, hvor det frie valg er i fokus, herunder friplejehjem.

