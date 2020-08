Hjælp naturen og lav et gratis kvashegn. Privatfoto

DEBAT: Fra haveaffald til spændende haver

Hillerød Posten - 25. august 2020 kl. 16:55 Af Peter Krygell, Leerbjerg Lod 19, Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi skal binde mest mulig CO2 til jorden og samtidigt få mere spændende haver og natur. Mange af Hillerøds haveejere er i gang, og mange flere vil gerne hjælpe naturen. Hillerød Forsyning kan hjælpe flere i gang med et godt tilbud. Det kan spare på haveaffaldsordningen, og haveejerne sparer besvær og kørsel. Her kommer et forslag om kvashegn, et rigtigt win-win forslag.

Hillerød Forsyning tilbyder alle haveejere et gratis kvashegn, og de gentager dermed den gamle succesordning med gratis kompostbeholdere. Tilbuddet omfatter et bundt tilspidsede rafter og en mini-vejledning om opsætning og brug. Tilbuddet administreres af genbrugspladsen, Solrødgård og omfatter f.eks. et gratis bundt med otte tilspidsede rafter (5 x150 cm), der kan rumme fire m3 kvas med en udgift for forsyningen på 100 kr. pr. modtager.

Hvis halvdelen af Hillerøds 13.000 haveejere benytter tilbuddet, koster det Hillerød Forsyning 650.000 kr. (som tjenes hurtigt ind ved besparelse på haveaffaldshåndtering). Boligforeninger og andre, der råder over grønne arealer, skal naturligvis medtænkes. Forslaget betyder, at langt flere haveejere kommer i gang, de får mindre besvær og spændende haver - og atmosfæren, den spares årligt for 1.500 tons CO2.

Sikke en god forretning og sikke en god ting for klimaet. Hillerød i front!