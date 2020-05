Hvor vinder Hillerød ved at bygge hotel på Markedspladsne, spørger Mogens Thomsen. Illustration

DEBAT: Forhåbentlig kommer hotelbyggeri aldrig i gang

Hillerød Posten - 14. maj 2020 kl. 18:14 Af Mogens Thomsen, Slangerupgade 16C-2, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg læste med stor interesse læserbrevet "Hurra for Corona" fra Ole Jørgensen den 6. maj 2020, og jeg er helt enig i hans synspunkter om det udsatte hotelbyggeri, der forhåbentlig aldrig kommer i gang.

Man kører store kampagner med streamers i gaderne for at få folk til at handle lokalt, samtidig vil man nedlægge et meget stort antal parkeringspladser på Markedspladsen. Vil man tiltrække folk til Hillerød, er det vigtigt, at man kan finde P-pladser i bymidten, da jeg går ud fra at handle lokalt ikke kun omfatter dem, der bor i centrum af Hillerød.

Frederiksborg Slot er en stor turistmagnet, og der vil antallet af besøgende efter min overbevisning falde drastisk, hvis man nedlægger bus P-pladserne på Markedspladsen. Forslaget om, at busserne kan sætte folk af og samle dem op igen ved Annaborg, er ingen løsning. Dette vil give en stor negativ miljøbelastning, men mindst lige så vigtigt har selskaberne, der transporterer turisterne, givet udtryk for, at denne løsning ikke kan, eller meget vanskeligt vil, kunne passes ind i deres "køreplaner". Dette vil så højst sandsynligt medføre, at man kører uden om Frederiksborg Slot med deraf stort tab af besøgende på Slottet, tab af arbejdspladser på slottet og i byen, tab af omsætning i byens cafeer, butikker, m.v.

Skulle man mene, at der er et behov for et nyt hotel i Hillerød, er forslaget om at bygge dette på Sdr. Banevej optimalt efter min mening.

Jeg kan kun se, at disse planer vil medføre, at vi får et Gallerierne nr. 2. Vi vil miste vores status som Nordsjællands handelsby nr. 1, turister, arbejdspladser, m.m., så min konklusion er, at jeg har meget svært ved at se, hvor det er, Hillerød vinder ved ovennævnte projekt - så indtil videre og i denne forbindelse "Hurra for Corona".