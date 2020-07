Lærlinge, der mister deres læreplads på grund af coorna, har brug for en hjælpende hånd, skriver formand Dansk El-Forbund Nordsjælland. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: industrieblick - stock.adobe.com

DEBAT: Flere praktikpladser i sommervarmen: Lad os løfte i flok

Hillerød Posten - 13. juli 2020 kl. 15:18 Af Henrik Siir, formand Dansk El-Forbund Nordsjælland, Nordre Jernbanevej 16A, Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-krisen er ikke overstået for de lærlinge, der mistede deres læreplads i løbet af foråret. Og nu har de brug for en hjælpende hånd fra os andre. Tiden er inde til, at vi, arbejdsgivere og fagforeninger i Nordsjælland, løfter i flok. Det handler jo om vores kommende kolleger og medarbejdere. Vi får brug for flere faglærte i fremtiden, men lige nu er alt for mange slået tilbage til start.

Elektrikerlærlingene og andre lærlinge kan godt tillade sig at håbe på nye muligheder. Resten af året får håndværksfirmaer dækket op til 90 procent af udgifterne til en lærling. Det budskab trænger til at blive gentaget igen og igen.

De nye regler for tilskud er rigtig attraktive, men gælder kun året ud. Så jeg vil slå et slag for, at vi allerede i sommervarmen får gang i at skabe nye og flere praktikpladser her i Nordsjælland. Lige nu er der for mange unge, som kommer i skolepraktik på UNord/teknisk skole i Hillerød - i stedet for møde hver morgen på en læreplads i et lokalt firma.

I Dansk El-Forbund er vi klar til at gøre noget ekstraordinært, så firmaerne får kendskab til tilskuddene og kontakt til de unge - og vi samarbejder gerne med andre. Det fortjener de unge.

Det er heldigvis ikke så bureaukratisk, som man kunne frygte. Som lokalt el-firma bliver du nemt godkendt som læreplads på EVU.dk. Vi bistår gerne med at finde en lærling, og så laver I uddannelsesaftalen nemt og hurtigt. Firmaet skal ikke søge om midlerne, det klares via den såkaldte AUB-beregning, og tilskuddet dukker op på firmaets NemKonto. Så lad os komme i gang, løfte i flok, og vise, at Nordsjælland byder på et arbejdsmarked med muligheder til de unge, der gerne vil være fremtidens faglærte.