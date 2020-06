SF glæder sig over, at Hillerød Kommune nu får to millioner kroner til at sikre ferieaktiviteter til børn. Arkivfoto: Redaktionen

DEBAT: Flere muligheder for sommeraktiviteter for børn og unge i Hillerød Kommune

Hillerød Posten - 15. juni 2020 kl. 17:40 Af Trine Torp, folketingsmedlem og socialordfører (SF), Rikke Macholm, byrådsmedlem (SF) og Peter Langer, byrådsmedlem (SF) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I SF er vi glade for at have været med til at lande en aftale, der giver flere børn, unge og deres familier - ikke mindst de udsatte - chancen for gode og sjove sommeraktiviteter hjemme i deres lokalområde i løbet af sommeren, eller muligheden for at komme af sted på ferielejr. Vi har sikret, at kommunerne får 200 millioner kroner til at løfte opgaven i tæt samarbejde med foreninger og kulturlivet, så vi får sikret en sommerferie med fokus på leg og læring for mange børn og unge. To millioner kroner havner i Hillerød Kommune.

I Hillerød har vi mange års erfaringer med sommerferieaktiviteter. Nogle af de mest populære tilbud , som f.eks. fodboldskole bliver hurtigt overtegnet. Det og andet har vi nu mulighed for at tilbyde mere af. Vi planlægger at iværksætte en proces, hvor både skoleverdenen, foreningslivet og kultur- og fritidslivet kan komme med forslag til anvendelsen af midlerne.

For det er ikke i alle familier, at man har råd til at leje et sommerhus eller tage på camping. Men det betyder stadig rigtig meget for alle at have gode sommerferieoplevelse sammen og noget at se frem til.

For mange børn og unge i hele landet, har det været svært at have en hverdag under Covid-19 situationen med lukkede skoler og manglende fritidsaktiviteter. De har været afskåret fra flere sociale sammenhænge, som de plejer at have. Med de midler kan vi bidrage til at lukke de huller, som er opstået som følge af skolelukningen, og vi kan give de sociale oplevelser tilbage, som understøtter børn og unges behov for fællesskab og aktiviteter, som de har undværet i foråret. Og vi kan samtidig sikre, at flere familier kan se frem til at få en god sommerferie sammen hjemme i Danmark.