DEBAT: Fibernet - mere aktuelt end nogensinde

Hillerød Posten - 08. juni 2020 kl. 18:10 Af Annette Rieva, byrådsmedlem Venstre, Pibe Møllevej 16, Hillerød

Med fare for at gentage mig selv, må jeg endnu engang understrege betydningen af en hurtig og stabil internetforbindelse.

I Hillerød kommune har vi lavet flere tiltag for at understøtte udrulningen af fibernet, og jeg sætter pris på den opbakning, jeg oplever i kampen for, at endnu flere får ordentligt bredbånd.

Når man så under Corona-krisen igen oplever en opmærksomhed, især fra dem der har forældede internetforbindelser, er det ikke så underligt - for nu mærkes det for alvor, hvorfor det er så fundamentalt med en god internetforbindelse, og hvordan den kan gøre en kæmpe forskel for ALLE borgere.

Mange af de digitale tiltag, vi oplever under Corona-krisen er kommet for at blive. Derfor bliver vi endnu mere afhængige af den digitale infrastruktur, måske endda allerede fra nu af.

Jeg kommer nok aldrig helt til at forstå, hvorfor kommunerne generelt ikke har mere ansvar i forhold til den digitale infrastruktur, men som lokalpolitiker tager jeg ansvaret på mig og kæmper kampen, hver gang jeg kontaktes omkring problemstillingen.

Mange kampe er vundet, og der er flere på vej.