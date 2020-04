DEBAT: Fejlinformation fra bestyrelsesformand

Nu fik vi så en forklaring om den lukkede genbrugsstation (læserbrevet er skrevet, inden genbrugspladsen åbnede igen, red.); nemlig at Vestforbrænding har lukket ned for modtagelse af affald. Det rejser spørgsmålet om, hvad Klaus Markussen ved om Hillerød Forsyning, som han hæver et 6-cifret bestyrelseshonorar for hvert år? Genbrugspladsen er inddelt i 14 afdelinger til forskellig typer affald. Og dette fordelt på over 30 containere. Jeg kan betro formand Klaus Markussen, at på nogle af containerne står der: Elektronikaffald, Glas, Bygge, Metal og Farligt affald. Fælles for dem, vil jeg tro, er, at hvis det ikke er strafbart, så er det et decideret miljøsvineri at sende dem til forbrænding på Vestforbrændingen?