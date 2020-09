DEBAT: Er der p-pladser nok ved nyt hospital?

I artiklen om parkeringspladser ved nyt hospital i Hillerød Posten den 2. september fortæller Sune From, at der er ca. 1.700 parkeringspladser ved det nuværende hospital. Jeg vil spørge om de biler, der parkerer på villavejene, er talt med? Hvis ikke, så forslår de 1700-1800 parkeringspladser overhovedet ikke ved det nye hospital.

Kør en tur på en hverdag cirka midt på formiddagen, cirkuler på villavejene og tæl de biler, der parkerer her. Kør igen en tur ved 17-tiden, så er der ikke mange biler at tælle. Da bilerne forsvinder næsten samtidig, går jeg stærkt ud fra, at det er personalet på hospital, der har fyraften.