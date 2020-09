DEBAT: En skamplet ved Marie Mørks Skole

Modig har man i hvert fald været, da man vælger at bygge en grim, grå betonklods.

Kunne bygningen ikke have været muret op i røde sten, så den faldt ind med skolens øvrige smukke, gamle bygninger?

Marie Mørks Skole indvier den 22. oktober en nybygget bygning for første gang siden 1907.

Marie Mørks Skole er i dag heldige at have flot bygningsmasse med hovedbygning af Tømrermester Milner og de fleste øvrige bygninger kendetegnes også - ud over godt håndværk - af røde sten og skifertage.