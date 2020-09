Joyce Hansen foreslår, at der kommer eldrevne busser, som kan køre i pendulfart rundt i Hillerød bymidte. Foto: Adobe Stock

DEBAT: Elbusser til transport rundt i Hillerød by

Hillerøds store attraktion - udover Frederiksborg Slot - er vores dejlige gågade.

Men det kniber med at få turister og byboere til at gå længere væk, ned til de to fjernere ender. Hér virker der "dødt", og der er desværre flere butikslokaler, der står tomme.

Der er langt at gå op til busserne eller til bilen i p-pladserne omkring Slotsarkaderne, som de fleste vælger at benytte, og tungt at gå med varer.