DEBAT: Elbiler og grøn kommune?

Hillerød Kommune, som jo promoverer sig som en grøn kommune, kan på sin hjemmeside fortælle via et indlæg dateret 05-04-2017, at der nu er opsat et ladesystem til el-biler på Teglgårdssøens P-anlæg. Er der ikke sket noget siden? Er man gået i stå ved det? Har udvalgsformanden en plan for etablering af flere EL-anlæg til biler?