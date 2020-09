Skattestigninger bør altid være allersidste udvej, skriver Klaus Markussen fra Venstre. Arkivfoto

DEBAT: Dristigt at kræve skattestigninger inden budgetforhandlinger

Hillerød Posten - 09. september 2020 kl. 14:59 Af Klaus Markussen, viceborgmester (Venstre), Frederiksværksgade 51, 3400 Hillerød

I Venstre arbejder vi for et samarbejdende byråd. At vi finder løsninger sammen og står sammen om Hillerøds udvikling. Jeg har erfaret, at en række partier har meldt ud, at de ønsker, at Hillerøds borgere skal betale mere i skat. Jeg har erfaret rimelig kategoriske meldinger om dette fra partier, som ellers normalt, som Venstre, ser positivt på det brede samarbejdende byråd, vi har i Hillerød.

Der er grund til at tænke sig rigtig godt om. At kræve skattestigninger, inden forhandlingerne er startet, og velvidende, at en række partier i byrådet ikke ønsker skattestigninger, er meget dristigt.

De partier, som ønsker brede samarbejder i vores byråd, bør nøje overveje, om skattestigninger er med til at dele og splitte det brede politiske samarbejde.

Det har Hillerød ikke brug for. Vi har brug for at finde løsninger sammen. Om vores kommunes udvikling. Om vores skoler og ældrepleje. Om bedre fremkommelighed på mere velholdte veje. Og om, at vores kommune fremstår ren og imødekommende.

Skattestigninger bør altid være allersidste udvej. Der er mange prioriteringer og løsninger, som byrådets partier skal have forhandlet sig igennem, inden det kan komme på tale, at Hillerøds borgere, som i forvejen betaler meget i skat, skal betale endnu mere. Det er Venstres position i de kommende budgetforhandlinger.