DEBAT: Digital borgerinvolvering kan blive vigtig mulighed for Hillerød

Hillerød Posten - 18. april 2020 kl. 15:47 Af Klaus Markussen (V), viceborgmester

I Venstre er vi optaget af byrådets involvering af os borgere. Derfor var det vigtigt for os ved sidste budgetforhandling, at byrådet investerer i ny digital platform for borgerinvolvering. Den investering kan nu vise sig at få stor betydning for vores muligheder for at komme godt igennem Coronakrisen.

Senere i april skal byrådet introduceres til den nye digitale platform for borgerinvolvering. I Venstre øjner vi muligheder som kan få positiv betydning for både yderligere involvering af kommunens borgere og for at medvirke til at holde hjulene i gang i byggebranchen og dermed sikre private lokale arbejdspladser.

Hvordan hænger det sammen? Siden regeringen indførte begrænsninger på vores muligheder for at mødes har vi ikke kunnet afholde borgermøder i forbindelse med lokalplanshøringer. I skrivende stund er der ingen, der ved, hvornår det igen bliver muligt at invitere til høringsmøder, sådan som vi har tradition for at gøre det hos os. Det kan meget vel betyde både forsinkelser, øgede omkostninger og i værste fald tabte arbejdspladser. Men hvis borgermøder fremadrettet vil kunne gennemføres digitalt, vil vi kunne få gennemført lokalplaner, som ellers skulle vente, til det igen var lovligt at forsamles.

Jeg kan godt forestille mig en situation, hvor vi i Hillerød kunne komme videre med en kombination af digitale og traditionelle borgermøder, så vigtig lokalplansarbejde kan komme i mål, samtidig med at vi skal overholde både vores egne standarder og de lovmæssige krav til høring og borgerinvolvering. Hvis det kan lade sig gøre, vil det betyde, at vi kan holde dampen oppe lokalt til glæde for både os, der gerne vil involvere, virksomheder, som kan komme videre med byggeprojekter, og borgere, som ikke skal vente yderligere på at få afgjort høringssager.

Der er med andre ord store lokale perspektiver i at komme videre med digital borgerinvolvering. Jeg håber, at vi sammen kan finde vores vej frem og lade digitaliseringen arbejde for os og med os i retning af både at sikre kvalitet i borgerinvolvering, fastholde Hillerøds udviklingsmuligheder og ikke mindst sikre lokale arbejdspladser.