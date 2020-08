Kommunen skal investere i bedre internetforbindelser, mener Annette Rieva fra Venstre.

DEBAT: Der skal investeres i bedre bredbånd

Hillerød Posten - 28. august 2020 kl. 18:17 Af Annette Rieva, Venstre, medlem af Borgerinvolveringsudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Respekt til alle de frivillige, der i disse dage stemmer dørklokker, for at komme med i Bredbåndspuljen. Det er ikke nogen nem opgave, de påtager sig, og på mange måder er jeg uforstående over for, at stabile internetforbindelser ikke prioriteres af kommuner, på lige fod med den øvrige trafik.

Lige meget hvordan man vender det, må det efterhånden været gået op for de fleste, at de digitale motorveje har en større og større betydning for den måde, vi lever vores liv på.

Vi så under Corona-epidemien vigtigheden af stabile og hurtige internetforbindelser, og i Venstre mener vi, det er vigtigt at imødekomme behovet for at kunne arbejde hjemme, deltage i online-undervisning og -møder, kommunikere mellem skole og hjem, telekonsultation og i det hele taget kunne understøtte hverdagen med de online-muligheder, der nu engang er.

Med det in mente er tiden nu moden til at tage det næste skridt og afsætte en pulje til bedre bredbånd i Hillerød kommune med konkret tilskud til ejendomme, hvor forbindelsen ikke er tidssvarende, og man ikke kan få glæde af Bredbåndspuljen.

Og hvis vi vender tilbage til, hvor jeg startede, vil jeg sige 'pøj pøj' til jer, der stemmer dørklokker, og til jer, der stadig er i tvivl om, hvorfor der skal investeres i stabil internetforbindelse, er min telefon åben for en snak.