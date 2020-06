DEBAT: Der er brug for de rigtige parkeringsløsninger i bymidten

debat Venstre vil, at det skal være lettere at parkere, når man besøger vores bymidte. Vi ønsker, at byrådet træffer solide beslutninger med bred politisk forankring i byrådet om de væsentligste sager. Endelig ser vi gode muligheder for at markedsføre vores bymidte yderligere, hvis også besøgende i el-biler kan lade bilen op, mens man hygger sig i vores skønne bymidte.

I Venstre mener vi, at færre parkeringspladser kan blive et alvorligt problem for vores bymidte. Ikke mindst for beboere i bymidten, som vil opleve bilister køre rundt for at lede efter en parkeringsplads. I Venstre arbejder vi for, at det skal være let at besøge vores by. Det skal være let at finde parkering til sin bil. Det, mener vi, giver de bedste forudsætninger for en levende og aktiv bymidte med masser af handel og besøgende. Det ville klæde SF at være med til at løse problemerne og ikke stikke hovedet i busken, når det bliver svært.