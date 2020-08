DEBAT: Den gode og den dårlige nyhed

HURRA for det. 10 klasseskolen er et helt unikt tilbud til de unge, og målgruppen er bred. Det kan være unge, der er i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse de skal vælge, unge der har brug for at få forbedret deres faglige kunnen, unge der har brug for et modningsår og mange andre.

Årsagen til, at forslaget opgives, er desværre ikke, at udvalget har ændret holdning, men at en kommune ifølge lovgivningen skal tilbyde et kommunalt 10.klasseforløb.

Og så til den dårlige nyhed. Et flertal i udvalget ønsker at støtte et forslag om, at oprette en FCN-talentklasse på trods af de argumenter, der er fremkommet i høringssvarene fra idrætskyndige foreninger og organisationer. Den talentidrætsklasse, der er i forvejen, rummer et bredt spektrum af idrætsudøvere, og meget naturligt er man bekymret for den massive tilgang af fodboldspillere fra FC Nordsjælland. Og det er rigtig vigtigt at sikre, at det brede idrætsliv med mange forskellige klubber og idrætsgrene ikke bliver glemt i euforien over planerne om at bygge et stort stadion i Favrholm til fodbolden.