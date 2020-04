Der er ganske mange muligheder for at komme frem på cykel i Hillerød, skriver Ib Schacht Hansen. Arkivfoto

DEBAT: Cykelstier

Hillerød Posten - 21. april 2020 kl. 16:11 Af Ib Schacht Hansen, Rolighedsvej 12, Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et debatindlæg i Hillerød Posten 7. april efterlyser Leni Blensø, formand for cyklistforbundet, en række tiltag på cykelstiområdet - følgende veje Milnersvej, Helsingørsgade/Østergade, Nordre Jernbanevej, Langesvej samt Frederiksværksgade ved lille Slotsø.

Skulle vi ikke starte med at fastslå, at uden at rive huse ned eller helt lukke veje for bilkørsel er det muligt at etablere cykelstier på Milnersvej, Helsingørsgade/Østergade og Frederiksværksgade ved lille Slotsø. Cykelsti på Langesvej kan måske blive til noget, men kunne man ikke bare benytte Carslbergvej?

Cykelsti på Nordre Jernbanevej - er der egentlig et behov for det? Vejen er bred og benyttes ikke af ret mange cyklister.

Så til noget helt andet. Kunne man ikke fra cyklistforbundet Hillerød bruge noget energi på at få det cyklende folk ti at benytte de rigtig mange muligheder, der allerede er i Hillerød. Man kan cykle helt ude fra Ålholmparken langs Herredsvejen og fange Banestien for derefter at køre direkte ind i cykelparkeringen på stationen. Fra området omkring Frederiksborgcentret kan man via Milnersvej, Godthåbsvej og Petersborgvej komme op til Marie Mørks Skole eller via Banestien til stationen. Kommer man fra sygehusområdet, kan man via cykelsti bag Frederiksborg Byskole let komme til skoler og stationen.

Der er masser af muligheder i Hillerød for at nå sit må, ganske vist af og til med en lille omvej, men rimelig sikkert og mange gange naturskønt.

Kære cyklistforbund, gør noget for at få det cyklende folk til at benytte de sikre stier og vej, og lad være med at spilde krudt på det umulige.