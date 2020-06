Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Byggeri på Tikanten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Byggeri på Tikanten

Hillerød Posten - 22. juni 2020 kl. 18:21 Af Jens Ørum Andersen,Horsevænget 22,Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et par uger siden var Dan Riise igen i lokalpressen med et nyt byggeri. Det er der ikke noget mærkeligt i med hans position. Og som sædvanligt står han med armene over hovedet af bar begejstring. Det er til gengæld mærkeligt. Nu skulle der bygges flot, hvor byens gæster kommer ind i Hillerød.

Nogle dage efter kom der så en maskinillustration af den sædvanlige slags: Et lysegrønt skær, folk i forskellige situationer, oftest børn og unge, smukke mennesker, allesammen med bortvendte hoveder. Det er der åbenbart nogen, der falder for. Og bygningen? Den ligner mest af alt et pakhus fra Frihavnen, da den stadigvæk var indhegnet. På det sted havde bygningerne en funktion, og i den sammenhæng var nogle af dem smukke. Men ikke på Tikanten.

Byggesagerne følger stort set samme skema i Hillerød: Projektmagerne kommer med projekter, der groft overtræder lokalplaner og bebyggelsesgrader for ikke at tale om æstetikken. Efter forhandlinger med udvalget møder firmaet med et revideret projekt; ikke svarende til lokalplanerne, men lidt tættere på. Det bliver så godkendt, og udvalget (Dan Riise) udtaler sin tilfredshed med forløbet ("Se, hvad vi kan!"). Og projektmageren griner hele vejen hen til banken.

Aktuelt skal en tilsyneladende god naboejendom rives ned. Hvorfor det? Gad vide, hvor længe Arkitekturrådet vil finde sig i den slags. Borgerne har resigneret for længe siden.

Hvis Dan Riise er så ivrig for at give byens gæster et godt førstehåndsindtryk, kan han og hans forvaltning starte i den anden ende af Københavnsvej. Her står, som i de seneste mange år, ukrudtet meterhøjt. I det hele taget ligner byens veje og fortove noget, som man skal rejse til meget fremmede og fattige lande for at opleve. Det nytter ikke noget bare at rejse til nabokommunerne, for her er der orden i sagerne.

OBS: Hillerød Posten har bedt om tilladelse til at bruge illustrationen af Bonavas nye byggeri, men Bonava ønsker ikke at give tilladelse til at vi bruger illustrationen i avisen. Illustrationen kan findes i sagsfremstillingen på Hillerød Kommunes hjemmeside www.hillerod.dk - under referatet fra Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde 3. juni, punkt 1.