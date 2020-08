I SF vil vi arbejde for kvalitative byrum fremfor byfortætning, skriver Flemming Thornæs. Arkivfoto Foto: Kim Agersten

DEBAT: Byfortætningen er gået over gevind

Hillerød Posten - 20. august 2020 kl. 17:58 Af Flemming Thornæs, formand SF Hillerød, Skovlyet 4, Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Der kan godt være plads til grønt og åndehuller, selvom byen bliver tættere", citeres borgmester Kirsten Jensen for i Frederiksborg Amts Avis (19/8). Så er det måske også muligt at blæse og at have mel i munden på samme tid?

Da vi blev opmærksom på klimaudviklingen, var et af svarene at bygge tættere, højere og tættere på kollektiv trafik for at reducere CO2-udviklingen. En logisk tankegang, men intet kan ses isoleret. Helhedsvurdering er vigtig, også i forhold til bl.a. kulturelle og sociale forhold, trafikstrukturen og naturen.

I dag må vi konstatere, at en række af de projekter, som borgmesteren nævner, er for massive, for høje og for tætte. Byfortætningen er gået over gevind. At undskylde sig med, at man også arbejder med bynatur i form af "noget, der gror op af væggen, eller noget, der gør smøgerne ud til søen grønnere", er ganske enkelt for fattigt og ubrugeligt som " grønt åndehul". Der er snarere tale om sminke.

I SF vil vi arbejde for kvalitative byrum fremfor byfortætning. Byrum skal netop være rum af en vis størrelse, som giver mulighed for grøn bevoksning i form af træer, buske og græsflader og mulighed for ophold og leg.

I mange byer i Europa er der en bypark med plads til en mangfoldighed af fælles aktiviteter, både rolige såvel som mere aktive. I Hillerød er vi heldige at have Frederiksborg slot med slotshaver og grønne arealer langs med søen, men nogen reel bypark har vi ikke.

Og udover Posen og Torvet har vi heller ikke byrum, som reelt giver mulighed for at fungere som grønne åndehuller af en vis størrelse.

Derfor vil SF blandt andet arbejde for, at vi får kortlagt mulighederne for grønne byrum / åndehuller i Hillerød kommune, så vi kan beskytte dem og udvikle dem til "Ro på" - rum for alle.