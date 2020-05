"Peter Lennø, du kan være stolt af at blive skældt ud af Nye Borgerlige. Det er tegn på, at du har et godt hjerte, og at du respekterer dine medmennesker," skriver Tue Tortzen fra Enhedslisten. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Bravo, Peter Lennø

Hillerød Posten - 08. maj 2020 kl. 15:22 Af Tue Tortzen, byrådsmedlem, Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan godt have respekt for hinanden, selvom man har meget forskellige synspunkter. Og man kan godt være enige om noget og uenige om noget andet.

Peter Lennø (byrådsmedlem som 5. maj meldte sig ud af Dansk Folkeparti, red.) har talt for Hillerøds nye integrationsplan og for det projekt, som - med statsstøtte - er sat i gang for at få flere indvandrerkvinder "med i samfundet", blandt andet at få dem i arbejde.

Peter sagde det så præcist på byrådsmødet: Skal vi gøre noget for at få denne gruppe i gang - eller skal vi lade dem være på offentlig forsørgelse i al fremtid (frit citeret)

Det var den bedste af mange kommentarer til Mette Thiesens (byrådsmedlem, Nye Borgerlige, red.) modstand mod at tage imod statsstøtten og gøre en indsats.

Nye Borgerlige har ikke kun markeret sig med en iskold og fjendtlig holdning over for indvandrere.

Også folk, som bor i almennyttige boliger, får et hak i tuden, når vi har byggeri på dagsordenen. Folk må klare sig selv, det er ikke de velbjergedes opgave at gøre noget for dem, som klarer sig knapt så godt - eller har et job til så lav en løn, at det ikke er muligt at låne penge til at købe en bolig.

Hvem kører vores busser? Hvem gør rent? Hvem arbejder på restauranter? Hvem har de ufaglærte jobs på fabrikkerne? Hvem bringer pakker ud? Hvem passer vores børn og gamle?

Det gør lavtlønnede mennesker, folk som er født i Danmark og folk som er født i andre lande. Nogle af dem bor i almennyttige boliger og nogen af dem er af og til arbejdsløse.

Peter Lennø, du kan være stolt af at blive skældt ud af Nye Borgerlige. Det er tegn på, at du har et godt hjerte, og at du respekterer dine medmennesker.