DEBAT: Borgmesteren bør ikke roses

Hillerød Posten - 23. september 2020 kl. 17:00 Af Af Morten Bille, formand for Nye Borgerlige Hillerød, Søbuen 111, Ullerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SF og Radikale har været ude at rose borgmesteren for budgetprocessen.

Der er intet at rose for, og der er intet nyt under solen. Det er nærmest blevet en naturlov, at når Radikale, SF og Socialdemokraterne samarbejder, så koster det penge for skatteyderne - og denne gang er ingen undtagelse.

I Nye Borgerlige er vi store modstandere af, at skatten skulle hæves.

Det er ingen hemmelighed, at vi vurderer, at skatteydernes penge har det bedst i borgernes lommer - især fordi der på budgetmøderne var fundet fuld finansiering for hver en krone. Også de 24 mio. kr. ekstra som Hillerød-borgerne skulle have op af lommerne på grund af øget udligning - en aftale, som Nye Borgerlige naturligvis stemte imod på Christiansborg.

Borgmesteren skal ikke roses for budgetprocessen, som på alle måder var særdeles ufin.

Alle partier gik til budgetmøderne forberedte, og hver en sten blev vendt, for at få enderne til at mødes. Det så faktisk længe lovende ud, men borgmesteren ville ikke diskutere finansiering - "eller hvor skal pengene komme fra" før midnat natten til søndag. Først her blev forhandlerne stillet foran et uspiseligt ultimatum: Hæv skatten eller forsvind fra forhandlingerne.

Det blev det smalleste budget - kun vedtaget med 14 mod 13 - og det tegner ikke godt for det brede samarbejde i byrådet, som ellers har været kutyme.

I Nye Borgerlige må vi konstatere, at der ikke var vilje til kompromiser, og at det er lykkedes et rødt flertal i Hillerød Byråd at liste lidt flere penge op af borgernes lommer.

