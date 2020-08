Politikerne har ikke lyttet til de mange gode forslag til den nye klimastrategi, skriver Jørgen Nielsen på vegne af flere foreninger. Arkivfoto Foto: Martin John Bowra/mjowra - stock.adobe.com

DEBAT: Borgerinddragelse - findes det i Hillerød?

Hillerød Posten - 20. august 2020 kl. 14:58 Af Jørgen Nielsen, DN-Hillerød, Aspehaven 8, 3400 Hillerød, på vegne af Nødebo Bæredygtig!, Hillerød Klimanetværk, Bedsteforældrenes Klimaakt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne er glade for, at borgerne engagerer sig i kommunens fremtid. Siger de. I virkelighedens verden kan man tvivle.

En række organisationer, der interesserer sig for den lokale klimaindsats, har med stort engagement kommenteret den netop vedtagne klimastrategi. Der er brugt megen tid på at lave gode høringssvar, fordi fremtidens klima er noget, vi alle brænder for.

Resultatet af vores anstrengelser er desværre yderst beskedne, nærmest ingenting. Et pænt takkebrev med lovning om, at vores bemærkninger muligvis kan komme i spil, når den næste klimahandleplan skal laves om nogle år. Uforståeligt, for det er selvfølgelig den aktuelle klimastrategi, vi har haft forslag til.

Vi er skuffede, for mage til arrogance har vi ikke tidligere mødt. Ingen af vores forslag har fundet vej til den vedtagne klimastrategi. På trods af, at vi repræsenterer mange borgere, at vi brænder for sagen, og at mange af vores forslag peger i samme retning med de samme ideer.

Vi repræsenterer dog en slags folkets stemme, og vi havde derfor set frem til en vis form for anerkendelse fra Kommunen. Men nej, der blev vi skuffede. Vi har samlet vores frustrationer i et brev til byrådet og til den tekniske ledelse.

Hillerød kommune er så heldig at være beriget med et meget engageret foreningsliv. Bl.a. foreninger, der engagerer sig i klima, natur og miljø. Forudsætningen for et levende lokalsamfund. Det burde være en gave for vores politikere, en gave, som skal værnes om og passes på. Hvis kommunen mener, at borgerne betyder noget, bliver den nødt til at vise det i praksis. Det koster lidt ressourcer, noget tillid og imødekommenhed, men det burde være en billig pris at betale.

Vi forventer at blive indbudt til et møde med politikere og embedsfolk, så vi kan få en god snak om, hvad der skal til for at skabe og vedligeholde det lokale engagement.