Det er ikke nok, at kommunen tilfører 1,8 millioner kroner til normeringen i dagtilbuddene, skriver pædagogernes fagforening Bupl. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: Krakenimages.com - stock.adobe.c

DEBAT: Børn og pædagoger får ikke mærkbare forbedringer

Hillerød Posten - 22. september 2020 kl. 17:30 Af Christa Thestrup, faglig sekretær, BUPL Nordsjælland Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi er naturligvis glade for, at der ikke igen i år er truffet beslutning om besparelser på området for børn og unge. Dels fordi der er flere års besparelser at samle op på, men også fordi Hillerød er en by med stærk befolkningstilvækst, og dermed et stort behov for flere pædagoger og institutionspladser.

Læs også: Nu kommer der lukkeuger i dagtilbuddene

Hillerød Kommune har ifølge de seneste tal fra Dansk Statistik en normering på 1:3,3 for vuggestuer og 1:6,5 for børnehaver. Der er langt til 1:3 og 1:6 og en pædagogandel på 80 %, faktisk i omegnen 10-15 millioner kroner (DST 2018).

Pædagoger søger derhen, hvor der er kvalitet. Kvalitet er i høj grad for pædagoger at kunne udøve deres faglighed. Betingelserne for udøvelse af faglighed for pædagogerne i Hillerød Kommune forbedres desværre ikke mærkbart med 1,8 millioner kroner.

Vi kan kun anbefale Hillerød Kommune at være opmærksomme på rekrutterings- og fastholdelsesgrundlaget. Det er nu, der skal sættes ind, hvis familierne skal kunne tilbydes god kvalitet i dagtilbuddene, for pædagogerne søger hen, hvor fagligheden får plads. Og i det regnestykke betyder både normering OG pædagogandel meget.

Vi anerkender, at besparelserne, som gennemføres ved at indføre flere lukkeuger, ikke fjernes fra området. Men det kan ikke betragtes som en yderligere investering i hverken kvalitet eller normering. Lukkeuger er en serviceforringelse, hvor familier og pædagoger tvinges til at holde ferie, når det passer kommunen. Det ændrer ikke på behovet for pædagoger, da det blot flytter belastningen til et andet tidspunkt.

Tak for investeringen, men lad os tale om, hvordan vi kan få højnet kvaliteten på hele børneområdet til gavn for både børn, familier og pædagoger. Vi indgår naturligvis meget gerne i en dialog og stiller gerne op til sparring, så vi kan nå det bedste resultat.

