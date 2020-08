DEBAT: Birgitte Gøyes Børnehus?

I stedet er Børn, Familie og Ungeudvalget blevet bedt om at tage stilling til forvaltningens eneste forslag. Her argumenteres der for, at den nye institution skal hedde "Herluf Trolle Børnehus". I sig selv et interessant forslag, der tager udgangspunkt i, at Herluf Trolle er en kendt dansker med en historie tilbage til Hillerød.