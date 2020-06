Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Bilerne ud af byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Bilerne ud af byen

Hillerød Posten - 25. juni 2020 kl. 16:00 Af Tue Tortzen, byrådsmedlem, Enhedslisten

Når der flytter mange flere ind i bymidten, må der skabes mulighed for, at en del af bilerne holder udenfor, så der er plads til menneskerne. Vi skal have byliv med handel og kulturelle oplevelser og plads til træer og blomster.

Mange med arbejdsplads i bymidten kan godt parkere i udkanten. Derfor peger Enhedslisten på at udvide P-pladsen ved Teglgårdssøen og at anlægge en ny grusparkering på den del af Bøllemosen, som støder op til Frederiksbro - cirka fra Tirsdagsvænget over til Trollesbro.

De fleste af os kan godt gå en kilometer ind til centrum. Hvis mange biler bliver uden for bymidten, er der plads nok til dem, som har behov for at køre helt ind. Pladserne i udkanten af byen skal være gratis.

Vores forslag bliver mødt med stor protest fra SF, som straks smider trumfkortet: Bøllemosen er §3-område, altså levested for sjældne dyr og planter. Så hellere flere biler i bymidten.

Men ser man efter, er den del af området, vi foreslår, en almindelig græsmark. Længere oppe ad Roskildevej begynder det, man kan kalde mosen - en sø og et område som af og til oversvømmes. Det skal efter vores mening forblive levested for frøer og planter, som trives i disse omgivelser.

Lidt længere oppe mod ELLAB er der meget mere natur - et tætbegroet område som er levested for mange forskellige skabninger. Det er kommunens grund, og den skal ryddes, når der kommer en køber.

Vi kunne undlade lade at sælge og dermed give mere plads til naturen - et godt bytte i forhold til græsmarken mellem Roskildevej og Trollesminde alle.

Enhedslisten er varm tilhænger af naturbeskyttelse og grønne områder. Vi er også tilhængere af en levende bymidte med et rigt kulturliv og gode arbejdspladser. Det kan godt lade sig gøre begge dele. Vi er ved at bygge fremtidens Hillerød. Det skal være en bæredygtig by med cykelstier, grønne samlingspladser, nem vej til stationen og plads til livet - ikke en by hvor hensynet til bilerne fortsat er det, der vejer tungest.