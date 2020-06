Planerne om et nyt byggeri på Tikanten vil pynte, hvis det er tilpasset området og ikke bygget for højt og massivt, skriver Michael Liesk. Privatfoto

DEBAT: Bevar lidt af byens identitet

Planerne om byggeri på Tikanten vil kunne pynte på et område, der ikke er noget særligt kønt syn, men derfra og så til at bygge højt, massivt og uden en arkitektur, der er tilpasset bymiljøet og områdets karakter, er straks noget helt andet.

Den eksisterende kommuneplan fra 1989 har som udgangspunkt max. 2.5 etager, og nu vil man dispensere således, at der kan bygges med fire etager, fladt tag og en massiv facade uden detaljer. En bygning der på ingen måder matcher et område præget af huse med tegltag. Eneste nyere byggeri i området er Borgerstiftelsen med en pudset facade og Humlehaven, der er opført i røde mursten, tegltag og variation i facaden.

Mange af Helsingørsgades huse er gamle smukke villaer opført i varme røde mursten. Forslaget til byggeriet Tikanten har på ingen måde karakter af byhuse eller rækkehus, men fremstår mørk, alene med en fantasiløs og kedelig facade... Her er ikke tænkt udsendende, men på en billig entreprenørløsning.

Højde og drøjde er ikke noget problem, bebyggelsesprocenten hæves betragtelig, og der skal atter rives et af byens ældre bevaringsværdige huse ned. Er der da ingen forståelse for, at også disse huse har en kulturel værdi? De er og har været en del af vores bys historie og identitet.