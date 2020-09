De foreslåede besparelser på tiltag for sårbare unge er som at tisse i bukserne, skriver Lars Elbrandt. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: Irina Polonina - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Besparelser på sårbare unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Besparelser på sårbare unge

Hillerød Posten - 01. september 2020 kl. 15:23 Af Lars Elbrandt, Traneholmen 16, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I budgetforslaget 2021 er der foreslået flere besparelser på forebyggende for sårbare unge.

SSP/Basen er en væsentlig del af Hillerød Kommunes kriminalpræventive og boligsociale indsats. Basens arbejder med unge, der kortvarigt har brug for en hjælpende hånd eller udviser bekymrende adfærd, som er i risiko for at ende i kriminalitet eller misbrug. Unge, der er i risiko for at forlade eller blive smidt ud af skole og klubber. Unge der har problemer i familien. Forvaltningen beskriver, hvordan besparelsen vil betyde færre ressourcer til det forebyggende og boligsociale arbejde og færre ressourcer til arbejdet med forebyggelse af rusmidler.

Nedlæggelse af ungepsykologfunktionen i PPR. Ungepsykologfunktionen gennemfører samtaleforløb med sårbare unge med omfattende psykologiske problemer, fx selvskade, selvmordstanker, angst, OCD, spiseforstyrrelser, depression, autisme, ADHD og traumer i forbindelse med overgreb og misbrug. Ungepsykologfunktionen skal sikre, at problemernes omfang ikke vokser for de unge eller deres familier. Ungepsykologtilbuddet bidrager til at understøtte i en gennemførelse af en ungdomsuddannelse eller arbejdsforhold. Den foreslået besparelse kan medføre højere udgifter, da privatpraktiserende psykologers timesatser generelt er højere end kommunens timeløn. § 11 i serviceloven beskriver, at kommunen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med behov.

Yderlig forslag er reduktion af den forebyggelsesindsatser i PPR. Forvaltningen beskriver, det vil være nødvendigt at reducere på forebyggelsesområdet, som medføre, at psykologerne kommer senere ind i sagerne, med risiko for at problematikkerne har vokset sig større, og situationerne er blevet mere fastlåste. Forvaltningen vurderer, at en reduktion i PPR's forebyggelsesindsatser potentielt medfører flere henvisninger til specialundervisning/specialtilbud, Familiehuset og børne- og ungepsykiatrien.

De foreslåede besparelser er som at tisse i bukserne. Det luner nu, men bliver dyre på sigt, ikke kun økonomisk for Hillerød, men endnu mere når det kommer til de menneskelige omkostninger. For det vil få store konsekvenser for de udsatte unge og deres familier.