DEBAT: "Besparelser handler ikke bare om tal, men om mennesker"

Kommunen arbejder med en handicappolitik og handleplaner ud fra definitionen i FN's Handicapkonvention; At kunne leve et liv på lige fod med andre.

Mangler rammerne, beder vi jer tage ansvar for jeres borgere med handicap ved at henvende jer til regeringen, som opfordret af #enmillionstemmer.

Mange borgere har pårørende, der hver dag kæmper en kamp for at deres børn, børnebørn, søskende, forældre og ægtefæller kan få lov til at leve et liv på samme vilkår som alle andre.