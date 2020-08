DEBAT: Beskedenhed?

Hillerød Forsyning er et forsyningsselskab i en dansk provinsby, hvis primære opgave burde være at stå for vand, varme, renovation etc. Man må gå ud fra, at bestyrelsesformand Klaus Markussen er i dialog med direktionen i Hillerød Forsyning om vigtige sager. Klaus Markussen hæver trods alt et vederlag i omegnen af 200.000 kroner årligt for sin post. Og når man i 2017 vælger at lease en fabriksny Jaguar som firmabil til en ledende medarbejder, så går jeg ud fra, at Klaus Markussen er inde over sådan en beslutning. Og jeg må samtidigt udlede, at beskedenhed ikke er noget for hverken Hillerød Forsyning eller Klaus Markussen. Nu drejer det her sig jo ikke om een enkelt firmabil, men flere firmabiler af mærker som Volvo og Mercedes. Når man i Hillerød Forsyning i forvejen tilbyder gager i millionstørrelse, hvorfor så firmabiler?