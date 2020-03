DEBAT: Bedsteforældre i en corona- og klimatid

Men selvom coronakrisen bliver barsk, inden den kulminerer, så går den forhåbentlig over inden for de nærmeste måneder. Klimakrisen derimod går ikke over, den eskalerer, og vi har kendt den i over 30 år uden at handle særlig beslutsomt. Og netop som regering, folketing og Klimaråd barsler med planer og langsigtede klimatiltag er dagsordenen blevet revet bort af coronakrisen. Over for den nære katastrofe er der således en helt forståelig vilje og økonomi til en storstilet indsats. Men set i det lys er det også magtpåliggende at den samme beslutsomhed og de samme ressourcer rettes mod vor tids allerstørste onde - det truende klimakollaps. Den udfordring gælder på alle niveauer - også geografisk og også lokalt i Hillerød.