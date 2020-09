Der skal være gode forhold for både cyklister og bilister i kommunen, skriver trafikudvalgsformand Dan Riise (V). Arkivfoto: Presse Foto: Karsten Sorensen

DEBAT: Bedre veje, mere parkering OG bedre miljø

Hillerød Posten - 09. september 2020 kl. 18:34 Af Dan Riise, Venstre, formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man læser de sociale medier, får man indtrykket af, at jeg nærmest er en trussel mod klimaet, og at SF er den frelsende engel.

Derfor synes jeg, at det er værd at nævne, at i den tid, jeg har været formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, er der kommet hybridbusser til byen. Det er tilmed besluttet, at i næste udbud ønsker vi emissionsfri busser. Der bliver bygget cykelstier som aldrig før. Der er udarbejdet en lang liste over manglende cykelstier, såkaldte "missing links". Der har været forsøg med cykelgade, og vi har fokus på at indføre 40 km fartbegrænsningszoner på følsomme steder.

Fakta er, at der bliver gjort rigtig meget for miljø, klima og cyklisterne i Hillerød Kommune, og det skal vi fortsætte med.

Men det betyder jo ikke, at vi skal se bort fra at forbedre vejene og skaffe flere parkeringspladser. Det hænger faktisk sammen.

Vi har ikke alle samme behov, og der skal være plads til os alle. Såvel dem som praktiserer samkørsel, dem der tager cyklen, dem der bruger offentlig transport, men også dem som har behov for bilen for at få hverdagen til at hænge sammen.

Hillerød skal være en kommune for os alle, ikke kun for de få.

Jeg påskønner, hvis SF's byrådsgruppe og lokale bestyrelsesmedlemmer kan nøjes med at køre på cykel. Men det er ikke alle familier, der kan klare sig med cyklen alene. Folk skal på arbejde, hente børn, handle ind, pleje fritidsinteresser også i mørke og regnvejr. Nogen bor ikke lige ved det hele.

Så Venstre og jeg arbejder på flere penge til veje, sikre kryds, svingbaner og rundkørsler OG cykelstier. Vi arbejder for mere parkering både ved nybyggeri og tæt på centrum. Vi vil gerne sikre os, at folk handler i byen og bruger vores by. Vi arbejder også for klimavenlige løsninger. Vi håber og tror på, at fremtiden bringer grønnere og mere klimavenlige biler.

Lad os sammen skabe en grøn og sikker by, hvor der er plads til os alle på tværs af forskelligheder og ulige behov.