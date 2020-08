Såkaldte Nest-klasser er en god idé, mener forældre til børn med handicap. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: Rido - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Bedre skoletilbud for børn med særlige behov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Bedre skoletilbud for børn med særlige behov

Hillerød Posten - 29. august 2020 kl. 18:13 Af Elizabeth Christensen, Kildedalen 66, 3400 Hillerød, på vegne af Forældregruppen til børn med handicap i Hillerød kommune - 100 familier Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

NEST-klasser med 16 elever er et fornuftigt budgetforslag; en mindre investering kan hjælpe flere børn til at kunne gennemføre folkeskolen i et skoletilbud så tæt på normalområdet = det politiske ønske. En højere grad af struktur og forberedelse profiterer mange børn af, også uden autisme.

Forældre kender deres barn bedst, og vi er sikre på, at flere vil søge at få deres barn i denne type klasse. NEST er en lille investering, der skal til for at hjælpe flere elever til folkeskolens afgangsprøve.

Under corona med opdeling af klasserne og færre elever i klassen fik vi beviset for, at både børn og lærere trives bedre med mere tid og færre elever per lærer.

Vi ser frem til det politiske arbejde med at sikre en bedre folkeskole i Hillerød for børn og familier med og uden særlige behov.

Det er nødvendigt at investere bedre, tidligere og hurtigere, set i et livsperspektiv. Flere børn og familier vil trives, når støtten kommer i tide, så forældrene kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Det er sund fornuft, menneskeligt og økonomisk bedst for os alle - både nu og i et samfundsperspektiv - at holde hånden under børn med handicap, der har de sværeste forudsætninger.