Se billedserie Centrale strækninger mangler cykelstier, blandt andet Helsingørsgade, mener cyklistforbundet. Privatfoto

DEBAT: Bedre cykelforhold vigtigt i ny klimastrategi

Hillerød Posten - 04. april 2020 kl. 15:47 Af Af Leni Blensø, på vegne af Cyklistforbundet Hillerød, Skovledet 175, Hillerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cyklistforbundet Hillerød har indsendt høringssvar til Ny Klimastrategi for Hillerød Kommune og tilhørende handlingsplan for 2020 og 2021 med fokus på trafikdelen.

Forslaget til Ny klimastrategi omfatter både stimulering af fossilfri bilisme, sammenhængende offentlig transport og en øgning af cykeltrafikken. Cyklistforbundet Hillerød anbefaler, at man sikrer, at hele transportområdet ses samlet, men også at man gør nogle klare prioriteringer af de mindst klimabelastende og forurenende transportformer.

Cyklistforbundet Hillerød anbefaler, at kommunen etablerer et "cyklen først" princip, hvor trafikplanlægningen først fokuserer på at sikre gode, attraktive og trygge cykelforbindelser, og først derefter fokuserer på forholdene for biler. Det betyder ikke, at man som kommune ikke må sikre gode mobilitetsforhold for bilister, men at den første prioritet er cyklister.

En række vigtige strækninger og kritiske "missing links" er ikke nævnt i handleplanen for 2020 og 2021. Disse strækninger mangler helt/delvist cykelstier og er centrale veje for at få cyklismen til at glide til og fra stationen og bymidten og til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Derfor bør de med i handleplanen. Det drejer sig om bl.a. om Milnersvej, Helsingørsgade/Østergade, Nordre Banevej, Langesvej samt Frederiksværksgade ved lille Slots Sø.