DEBAT: - At bo for enden af internettet

Hillerød Posten - 05. juni 2020 kl. 11:30 Af Jacob Rosendal, Hjortevænget 8, 3400 Hillerød

Man skulle næsten tro, at Hillerød allerede har glemt corona-krisen. I ugevis havde mine unger ellers hjemmeundervisning, mens jeg i mere end to måneder har arbejdet hjemmefra. Læs borgmester Kirsten Jensens kommentar til Jacob Rosendals læserbrev længere nede på siden...

Mange er blevet mere digitale. Videomøder er blevet dagligdag. Flere indkøb klares over nettet. Det kan ikke kun være i vores familie, at vi har oplevet, hvor vigtigt det er med en god, hurtig og pålidelig internet-forbindelse.

Vi bor i Ny Hammersholt. Dejligt område med skov og marker og desværre også elendig net-dækning. I hvert fald for en del af den forholdsvis lille flække. Godt nok modtog alle Ny Hammersholt-beboere i marts et brev om, at der nu var fibernet på vej. TDC stod bag brevet - og de har da også holdt løftet over for en række husstande. De er stadig i gang med arbejdet. Men næsten 100 huse kommer pludselig ikke med. Hvorfor?

En gruppe borgere fra området prøver at råbe mastodonten op. Vi prøver også med lokalpolitikerne, men begge dele går trægt. TDC graver i øjeblikket få hundrede meter væk. Huse tilsluttes løbende fibernettet. Det er bare i den anden ende af Ny Hammersholt. Vi andre må klare os med en forbindelse, der er så dårlig, at det er lige før, at den kun kan vise billeder i sort-hvid!

Måske kan kommunen hjælpe med at forklare, hvorfor dele af borgerne skal narres af TDC? For det er da nærmest snyd først at love, at de kommer, for så pludselig at lade være. Kan kommunen virkelig mene, at det er fint, at digitaliseringen har A-, B- og Å-hold? Hvis der kommer en ny lockdown-periode i efteråret, bliver det vanskeligt med ny hjemmeundervisning, videomøder og så videre.

Det kan selvfølgelig også være, at politikerne har det fint med, at TDC bestemmer, hvordan og hvornår digitaliseringen skal foregå i Hillerød.

Så ville det som minimum være rart at vide det. Kommentar fra borgmester Kirsten Jensen: Jeg forstår godt, det må være frustrerende for borgerne, der kan se, der bliver gravet til fibernet lige ved siden af deres huse. Jeg har også været i kontakt med flere af dem, og har skrevet til ledelsen i TDC, da det er dem, og ikke kommunen, der bestemmer, hvor de lægger fibernet. Jeg har blandt andet skrevet følgende til TDC og vil nu rykke dem for et svar: ”Hillerød Kommune har givet gravetilladelse, så der skulle ikke udestå noget med hensyn til gravetilladelser. Lad mig vide, hvis der er problemer på dette område. Borgerne har fået henvendelse fra TDC om deres eventuelle ønske, og det har skabt en forventning hos dem om, at de nu kommer på fibernettet. Borgerne spørger ligeledes til hvilke konkrete ejendomme, der måtte være taget ud af projektet med udrulning af fibernet i Ny Hammersholt, med hvilken begrundelse det skulle være bestemt og om der er udsigt til, at der rulles fibernet ud til disse ejendomme inden for en overskuelig tid”.