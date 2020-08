Der bør være flere forslag at vælge imellem, når der skal bygges boliger på posthusgrunden, skriver Flemming Thornæs. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Arkitektkonkurrence om posthusgrunden - ja tak!

Af Flemming Thornæs, cand.arch./byplanarkitekt, Skovlyet 4, Gadevang, 3400 Hillerød

Nu skal arkitekturpolitikken stå sin prøve.

Det nye arkitekturråd har udtalt sig om forslaget til bebyggelse på posthusgrunden, og den er særdeles kritisk.

Jeg er meget enig i arkitekturrådets synspunkter.

Jeg mener, at nu skal vi gøre brug af arkitekturpolitikken og kræve gennemførelse af en arkitektkonkurrence fremfor blot at bokse med et enkelt arkitektkontor, som er ansat af bygherren.

I den nye arkitekturpolitik står der på side 64 om "Arkitektkonkurrencer":

"Hillerød Kommune ønsker at arbejde med arkitektkonkurrencer, fordi vi ser værdien i den originale idé, og fordi vi ønsker at være åbne over for nye strømninger i arkitekturen.

Både som bygherre på egne projekter og som myndighed vil kommunen arbejde med arkitektkonkurrencer ved projekter af særlig arkitektonisk karakter. Det handler eksempelvis om projekter, som vil få en særlig plads i bybilledet, eller projekter, som kræver en udpræget nænsom tilpasning til et eksisterende kulturmiljø. Med fremtidige arkitektkonkurrencer ønsker kommunen at højne kvaliteten i planlægningen, eksempelvis ved at en arkitektkonkurrence danner grundlag for en senere lokalplan".

Det må siges, at posthusgrunden lever op til definitionen for, hvornår der skal gennemføres arkitektkonkurrencer. Der er her tale om en særlig plads i bybilledet, nemlig ankomsten til Hillerød. Det er ankomsten til byen med den kollektive trafik. Dermed kan grunden få karakter af, hvad man i faglige kredse vil kalde for et landmark, et pejlemærke. Det behøver ikke være en høj bygning, men det skal være en bygning af høj arkitektonisk kvalitet.

Derfor bør der tænkes kreativt, og der bør være flere forslag at vælge imellem eller at lade sig inspirere af.

Længe nok har ankomsten været præget af posthusets lukkede, præfabrikerede 70´er funktionalisme.

Nu bør vi gribe chancen og skabe grundlag for en arkitektonisk løsning, som både fletter sig ind i byens profil og kulturelle stil og samtidig bibringer ankomsten en seværdig oplevelse.

