"Der sker rigtig meget for cyklister rundt omkring i Hillerød," lyder det fra Cyklistforbundet, der afholder generalforsamling onsdag den 4. marts. Arkivfoto

Cyklistforbundet afholder generalforsamling: "Kom og deltag med ønsker"

Cyklistforbundet i Hillerød holder generalforsamling for medlemmer og andre interesserede onsdag den 4. marts klokken 19.30 i Caféen i Frivilligcentret, Fredensgade 12C (bag biblioteket)

"Vi starter aftenen med at høre Casper Ottosen fra Dansk Cykelturisme fortælle om gode cykelruter i Danmark, og hvordan foreningen arbejder på at kvalitetssikre ruterne. Casper fortæller en halv times tid, og så er der tid til debat med jer. Og derefter er der generalforsamling med valg til bestyrelsen. Vi håber at se mange cyklister," lyder det i invitationen fra den lokale afdeling af Cyklistoforbundet.