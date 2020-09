Cyklist kørt ned på cykelsti

Uheldet skete, da en 44-årig mandlig bilist, der kommer fra Græsted, kørte ad Milnersvej omkring klokken 11.17 og skulle svinge til højre for at komme ind på Shell-tanken. Bilisten overså den 58-årige mand, som kom kørende i samme retning på cykelstien.

Den 44-årige bilist kan formentlig se frem til en sigtelse for ikke at have overholdt sin vigepligt, oplyser politiet.