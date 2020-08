Cykelsti bliver dyrere end ventet

Det bliver dyrere end forventet for Hillerød Kommune at anlægge resten af den længe ventede cykelsti på Tamsborgsvej.

Byrådet vedtog i marts at afsætte 3,4 millioner kroner til cykelstien, som bliver en delt sti langs vestlige side af Tamsborgvej fra Jespervej til Københavnsvej. Men cykelstien viser sig nu at koste 600.000 kroner mere at etablere, oplyser forvaltningen i referatet fra Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde 12. august.

Prisen på 3,4 millioner kroner blev baseret på et projekt, som en rådgiver udarbejdede i 2017. Efterfølgende har en ny rådgiver udarbejdet detailprojektet, som er udbudt i licitation. Her i starten af august har fem entreprenører så afgivet deres bud på det samlede projekt - og budgettet, som er baseret på laveste tilbud, må nu opjusteres til fire millioner kroner - inklusiv uforudsete udgifter, oplyser forvaltningen.

Forvaltningen har sammen med rådgiveren gennemgået projektet og vurderet, at det ikke er muligt at finde besparelser i budgettet, uden at det har væsentlige konsekvenser for projektet, står der.