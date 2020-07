CC Hillerød inviterer til åbent hus torsdag den 6. august, hvor man kan komme med på en cykeltur. Arkivfoto Foto: baranq - stock.adobe.com

Cykelklub inviterer med på cykeltur

Der er åbent Hus i cykelklubben CC Hillerød torsdag den 6. august fra klokken 17

23. juli 2020
Af Martin Warming

Cykelklubben CC Hillerød holder åbent hus torsdag den 6. august klokken 1, og her kan man tage med på en cykeltur sammen med andre, der overvejer at cykle i en klub.

Man skal møde op i gården bag Byskolen/tandlægevagten på Carlsbergvej, hvor klubben har sine lokaler, og her vil der være mulighed for at høre mere om, hvordan klubben tilrettelægger sin træning og ture, og hvilke regler der gælder, når man kører i en gruppe.

Efter en kort introduktion køres en tur på landevejen, og der vil være forskellige distancer at vælge imellem. Børnene kører en kort distance på cirka 10 kilometer, og de voksne kan vælge mellem distancer fra 20 til 80 kilometer. Cykelhjelm er påbudt, og voksne skal selv have cykel med.

CC Hillerød råder over gode lånecykler til børn fra otte til cirka 15 år, og der er mulighed for at låne en af disse cykler til åbent hus-arrangementet.

"Der er gang i ungdomsafdelingen i CC Hillerød, og i gruppen op til 15 år er der mindst to trænere med hver gang, sådan at deltagerne kan deles op i mindre grupper. De unge fra 15 år og opefter træner som oftest sammen med de voksne, men med egen træner, der tilrettelægger træningen med talentudvikling for øje," skriver klubben i en pressemeddelelse.

Cykelklubben har cirka 200 medlemmer fordelt på børn/unge, licens, motion og turcykling.

I sommerhalvåret er der træning tirsdag og torsdag, og der køres hver gang i tre eller fire hold efter niveau.

"Der lægges vægt på, at der er et træningstilbud til alle, sådan at man udvikler sig og måske sætter sig et mål om at køre konkurrence. Desuden tilbyder CC Hillerød formiddagsture tirsdag og torsdag. Formiddagsturene henvender sig primært til pensionister, som har tid til at køre et par timer fra klokken 9.30," skriver klubben i pressemeddelelsen.

