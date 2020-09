Cyklister vil fortsat have fortrinsret til at køre i cykelgaden på Østergade i Hillerød. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Cykelgade-forsøg forlænges med et år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cykelgade-forsøg forlænges med et år

Forsøget med at lade cyklister have fortrinsret på et stykke af Østergade afsluttes alligevel ikke her i september

Hillerød Posten - 09. september 2020 kl. 10:00 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsøget med cykelgade i Helsingørsgade og Østergade forlænges i et år.

Det besluttede politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget på deres møde 2. september.

Cykelgaden blev etableret i juni og strækker sig fra Bakkegade til den eksisterende cykelsti i Østergade. I en cykelgade har cyklister fortrinsret på kørebanen. Biler og andre transportmidler må også køre i cykelgaden, men skal tilpasse sig cyklisterne.

Flere input Forsøget med cykelgaden var planlagt til at slutte her i september i år, men på grund af corona-hjemsendelser har trafikken været unormal, og for bedre at kunne indhente erfaringer med forsøget foreslog forvaltningen, at forsøget med cykelgade forlænges til 1. september 2021. Det tilsluttede politikerne sig:

"På grund af både corona og sommerferien har vi ikke det bedste udgangspunkt for at evaluere forsøget allerede. Samtidig får vi ved at udvide et helt år mulighed for at se, hvordan det påvirker trafikken en vinterdag eller i regnvejr. Og vi vil gerne have flere input til at træffe den rigtige beslutning - om vi skal fortsætte, eller om vi skal gøre det på en anden måde," siger udvalgsformand Dan Riise fra Venstre.

relaterede artikler

Nu skal cyklisterne køre forrest 15. juni 2020 kl. 11:20

DEBAT: Utrygge huller i cykelstinettet 27. april 2020 kl. 16:01

Ny cykelgade skal øge trafiksikkerheden 22. april 2020 kl. 05:42