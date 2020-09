Det er Hillerød Kommune og Hillerød ByForum, der har taget initiativ til at sætte corona-skiltene op rundt omkring i byen.

Send til din ven. X Artiklen: Coronaskilte udsat for hærværk: - Det er rigtig ærgerligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronaskilte udsat for hærværk: - Det er rigtig ærgerligt

To af de corona-skilte, der netop er blevet sat op i Hillerød, har været udsat for hærværk i løbet af weekenden

Hillerød Posten - 01. september 2020 kl. 17:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To af de 10 corona-skilte, som Hillerød Kommune og Hillerød ByForum netop har sat op rundt omkring i gågaderne i Hillerød, har været udsat for hærværk.

Læs også: Krav om mundbind eller visir gælder også for Den Lille Færge

Skiltene blev sat op i fredags, men i løbet af weekenden har ukendte gerningsmænd altså smadret to af skiltene, der skal være med til at minde folk om, at de skal huske at holde afstand og spritte hænder af, når de handler i byens butikker.

Og det ærgrer selvfølgelig Mette Kragh Faurholdt, der er citykoordinator i Hillerød ByForum.

"Det, vi frygter mest, er selvfølgelig, at handlen bliver nødt til at lukke ned igen på grund af corona, og derfor er de her skilte meget, meget vigtige. De er med til at minde os om, at vi skal huske at holde afstand og spritte hænder af, og så længe, vi sørger for at gøre det, så kan handelslivet sagtens fungere," siger hun.

Nyt design Vi kender efterhånden alle sammen de blå corona-skilte, som myndighederne har lavet, men de nye skilte, der er blevet sat op i Hillerød, har et andet design. Og det er der en grund til, fortæller Mette Kragh Faur-holdt.

"Nu har vi efterhånden set på de blå corona-skilte fra myndighederne i et halvt års tid, men når man ser længe nok på det samme, så kan man godt blive lidt blind over for budskabet. Derfor har vi valgt at lave vores eget design med røde farver, og vi vil løbende ændre designet, så vi kan blive ved med at fange folks opmærksomhed. For det er et meget vigtigt budskab, der står på skiltene," siger citykoordinatoren.

I weekenden blev to af skiltene udsat for hærværk.

Kommer op igen Det er Hillerød Kommune og Hillerød ByForum, der har betalt skiltene, og nu skal der altså bruges penge på at reparere to af dem efter weekendens hærværk.

"Det er jo medlemmernes penge, vi skal bruge på det her, og det er rigtig ærgerligt. De penge kunne vi godt bruge på noget andet," siger Mette Kragh Faurholdt.

De to skilte, der er blevet smadret, bliver nu repareret og sat og igen. Og så håber Mette Kragh Faurholdt bare, at de kan få lov til at stå i fred.

"Det er meget tunge skilte, så det er er ikke nogle, man bare flytter rundt på, og derfor kan vi heller ikke tage dem ind om natten. De bliver nødt til at stå ude døgnet rundt, og så håber jeg bare, at weekendens hærværk var en enlig svale, og at det ikke sker igen. Jeg ved, at det kan fungere i andre byer, så det er jeg overbevist om, at det også kan i Hillerød," siger hun.

relaterede artikler

Corona sætter en stopper for populære mudderløb 18. august 2020 kl. 08:24