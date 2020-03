Region Hovedstadens mobile behandlingsplads var i forvejen i brug som en del af akutmodtagelsen på hospitalet i Hillerød. Nu er den en del af corona-indsatsen. Pressefoto: Nordsjællands Hospital

Coronapatienter modtages i beredskabsbus

Også på hospitalet i Hillerød er man klar til at modtage de mennesker, som har alvorlige coronasymptomer

Hillerød Posten - 17. marts 2020 kl. 18:56 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved hospitalet i Hillerød holder fortsat en beredskabsbus ved parkeringspladsen uden for akutmodtagelsen - men hvor den før skulle håndtere patienter til akutmodtagelsen under en renovering, er det nu patienter med Covid-19-symptomer, som skal undersøges i bussen.

Den kæmpemæssige, gule lastbil, som er 16,5 meter lang, fire meter høj og vejer 30 tons, fylder henover seks parkeringspladser foran skadestuen, der vender ud mod Bakkedraget, og den kunne håndtere hele 40 patienter på én gang, da der ikke var coronasmitte indblandet.

Lastbilen blev parkeret ved hospitalet i november sidste år og var planlagt til at fungere som behandlingsplads i to-tre måneder. Men nu bliver den altså holdende indtil videre, så ingen med coronasymptomer skal ind i akutmodtagelsen.

I bussen bliver man undersøgt og vurderet af en læge - men ikke nødvendigvis testet for coronavirus, hvilket er i tråd med sundhedsstyrelsen anbefalinger. Lægen vil så vurdere, om man skal sendes hjem under dynen igen, eller om der er behov for indlæggelse.

Ring først Hospitalet understreger dog, at man skal ringe til sin egen læge, hvis man har problemer med vejrtrækning, forværring af symptomer eller er syg over flere dage - eller til 1813, hvis det er uden for lægens åbningstid:

"Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre. Har du milde symptomer som hoste, let feber eller forkølelse, skal du blive hjemme og forholde dig som ved influenza - det vil sige undgå at smitte andre," skriver hospitalet på deres hjemmeside.

Og hvis man har milde symptomer som hoste, let feber eller forkølelse, så skal man altså hverken ringe eller blive testet, men blive hjemme og forholde sig som ved en anden influenza - det vil sige undgå at smitte andre.

Undgå besøg Hospitalet opfordrer også til, at pårørende undgår at besøge hospitalet - med mindre det er absolut nødvendigt:

"Brug i stedet telefonen eller de sociale medier til at holde kontakt med den indlagte. Hvis et besøg på hospitalet er absolut nødvendigt, så tænk over, hvor mange I møder op. Gør besøget så kort som muligt, vær omhyggelig med håndhygiejne og undgå fysisk kontakt," skriver hospitalet.

I første omgang meldte Nordsjællands Hospital ifølge Frederiksborg Amts Avis ud, at de ville behandle og pleje coronapatienter på hospitalet i Frederikssund, men mandag lød meldingen, at de alligevel ville tage afgrænsede sengeafsnit på hospitalet i Hillerød i brug:

"Vi vil ikke bruge Frederikssund så meget, fordi vi er blevet klogere på sygdommens udvikling og plejebehovet. Og det viser sig, at vi har brug for nærhed til intensiv senge og til hospitalets øvrige specialer, når vi indlægger patienter på en afdeling," sagde vicedirektør Jonas Egebart til amtsavisen.

Operationer udskudt Hospitalet har ekstra plads, da alle planlagte operationer fra i torsdags blev udskudt på grund af corona-situationen i Danmark:

"Det gør vi for at kunne håndtere et forventet ekstraordinært indtag af patienter, der har et akut pleje- og behandlingsbehov," skriver hospitalet på hjemmesiden, hvor de beklager de gener, det medfører:

Men hospitalets ansatte håber også på alles forståelse i denne særlige situation, lyder det:

"Vi prioriterer at behandle de mest syge først - både dem med coronavirus og alle andre, som har en alvorlig sygdom. Vi håber på jeres forståelse og tålmodighed. Ikke mindst med de læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og alle andre, som i de her dage knokler på højtryk. Giv dem ro til at udføre deres arbejde og husk på, at vi alle sammen gør det bedste, vi kan".

Frivillige melder sig Region Hovedstaden har fået en del henvendelser fra sundhedspersonale og borgere, som har tilbudt deres hjælp.

De har nu etableret en portal, hvor man kan registrere sig og blive kontaktet, hvis regionen får brug for ekstra hjælp i forbindelse med den aktuelle situation med ny coronavirus.

Det kan være lønnet arbejde som del af det øgede beredskab, og der kan også være opgaver, som frivillige kan hjælpe med.

