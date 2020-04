Hillerød Kommune har fået en tredjedel flere nye ledige. "Havde corona ikke været her, så havde vi ikke haft det antal ledige håndværkere," vurderer erhvervsudvalgsformand. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Coronakrisen: Hillerød har en tredjedel flere ledige end normalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronakrisen: Hillerød har en tredjedel flere ledige end normalt

Særligt medlemmer af 3F og unge under 30 år er blevet ledige under krisen i Hillerød Kommune

Hillerød Posten - 23. april 2020 kl. 05:15 Af Anna Hjortsøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mellem den 9. marts og 13. april er der registreret 454 nye ledige i Hillerød, og det betyder, at der en tredjedel flere ledige borgere i Hillerød end gennemsnittet for samme periode i årene 2015-19.

Det viser en rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der opgør, hvor mange der har meldt sig ledige som modtagere af en ydelse på jobnet.dk under corona-krisen.

"Jeg ser det som en naturlig udvikling, at coronaen har en effekt på erhvervslivet. Vi må sande, at især på håndværksfagene har det haft en stor umiddelbar effekt. Det er desværre også mange af de unge under 30 år på kontanthjælp," siger Thomas Elong (V), formand for Erhverv, beskæftigelse og turismeudvalget, og påpeger, at ledigheden som udgangspunkt er lav i Hillerød Kommune.

I alt er der i perioden fra 9. marts til 13. april 1.055 ledige i Hillerød Kommune ifølge opgørelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Udover bygge- og anlægsbranchen er især ansatte i hotel og restaurations- og transportbranchen blevet ledige under krisen, oplyser arbejdsmarkedschef i Hillerød Kommune, Stine Hollendsted.

Ledige håndværkere Ifølge Hillerøds Kommunes tal fra a-kasserne udgør 3F's medlemmer den største faggruppe af nye ledige, der har søgt om dagpenge, i perioden fra 16. marts til og med 8. april.

Det fremgår ikke af tallene, hvor mange af 3F's medlemmer, der er blevet ledige direkte på grund af corona-krisen.

"Men havde corona ikke været her, så havde vi ikke haft det antal ledige håndværkere. Det tror jeg simpelthen ikke på," siger Thomas Elong.

"Nu er vi heldige, at vi på det kommende byrådsmøde ser på muligheden for at bruge lempelserne på anlægsloftet til at skabe nogle projekter, der kan skabe arbejdspladser, Nu hvor verden stille og roligt åbner igen, vil det også give mulighed for, at nogle af kontor- og butiksfolkene kan komme tilbage".

Det kommunale anlægsloft blev ophævet i slutningen af marts for at støtte erhvervslivet. Anlægsloftet er en grænse for, hvor mange penge kommunerne normalt må bruge på renoveringer og nybyggeri.

Af dem, der er enten er blevet fyret eller sendt hjem grund af corona-krisen, melder desuden langt de fleste fra bygge- og anlægsbranchen, at de forventer at komme tilbage på arbejde, når krisen er ovre, oplyser Stine Hollendsted.

På pletten Thomas Elong fortæller, at der på jobcentrene lige nu er et særligt fokus på at være på pletten, når der er brug for medarbejdere hos arbejdsgiverne.

"Et konkret eksempel er, at det i sidste uge (uge 14, red.) blev relativt sikkert, at man havde brug for rigtig mange med rengøringskompetencer. Det kræver et godkendt kursus, som tager to-tre dage, og derfor har vi selvfølgelig bedt vores forvaltning om at se på, hvilke nyledige - og ledige i det hele taget - der med kurset relativt hurtigt kan få et rengøringsjob," siger han.

Jobcentrene har altså intensiveret indsatsen i at gøre ledige opmærksomme på såvel faste som midlertidige stillinger.

Det kan også være, der er behov for medarbejdere med kørekort til virksomheder, der bringer ud for de lokale butikker her i Hillerød, nævner Thomas Elong.

"Hvis folk melder ud, at de har travlt, så skal vi være der og gøre opmærksom på, at vi kan tilbyde nogle af de ydelser".

Motivation På spørgsmålet om, hvorvidt der er tilført ressourcer til jobcentrene, svarer Thomas Elong:

"Der er ikke nogen på nationalt eller lokalt niveau, der har overblik over, hvad corona-effekten kommer til at koste. Derfor kan vi ikke gå ud og lave nogle helt unikke, tunge og krævende indsatser lige nu og her".

Men det behøver man ifølge udvalgsformanden måske heller ikke:

"Når man nu finder ud af, at man har brug for 80 ekstra pædagogmedhjælpere og et vis antal flere rengøringsfolk, så skal der faktisk ikke så mange ressourcer til - nok snarere noget motivation og guidance til at sige, at det her er en mulighed for at være i beskæftigelse. Det kunne jo være, at det her rengøringskursus faktisk battede, når man skulle ud og have et arbejde bagefter - altså på længere sigt".