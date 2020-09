Corona-virus: Biblioteket udskyder festival

"Vi er utrolig kede af, at vi alligevel bliver nødt til at aflyse 'Ordet er Løs'. Indtil for få dage siden havde vi stadig håb om, at vi kunne afholde festivalen. Vi havde med input fra Nordsjællands Politi tilrettelagt en plan for dagen, der tog højde for COVID-19 forholdsregler, så alle deltagere ville få en tryg og sikker oplevelse. Men med de sidste par døgns udvikling i de lokale smittetal kan vi ikke længere stå inde for at gennemføre festivalen. Sikkerheden kommer før alt andet, uanset hvor trist det er. Vi ved fra mange borgere, at de savner lokale kulturoplevelser, og at festivalen derfor var faldet på et tørt sted." udtaler bibliotekets festivalleder Karen Elsebeth Jensen.