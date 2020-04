Corona-smittet plejehjemsbeboer: Ingen andre smittede beboere

På Skovhuset plejecenter blev alle beboere og det personale, der var til stede, testet for corona-virus i weekenden, efter en beboer blev konstateret smittet lørdag. Nu er der kommet testsvar, og de viser, at ingen af dem er smittede med corona-virussen.

"Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes os at inddæmme smitten, så det kun er en person, der er smittet," siger Vibeke Abel, direktør for Job, Social og Sundhed i Hillerød Kommune.

"Vi er rigtig glade for, at vi er så strikse med vores isolation, og at man på Skovhuset har været dygtige til at anvende de værnemidler og den isolation, de skulle bruge, så det ikke har spredt sig," fortsætter hun.

Det øvrige personale på Skovhuset blev testet for corona-smitte mandag, og her afventer man stadig svar.

Beboeren, der blev testet positiv for corona-smitte på Skovhuset lørdag, er det første konstaterede smittetilfælde blandt beboere på plejehjem i Hillerød Kommune.

Beboeren har været i isolation i sin lejlighed i over en uge, siden symptomerne viste sig. Den første test for corona-virus viste et uklart resultat, og derfor kunne beboeren først konstateres smittet lørdag.

Tre andre beboere på Skovhuset har i samme periode haft hoste, og de har derfor også været i isolation i deres lejligheder. Alle tre er testet negative for corona-virus, men er stadig i isolation.

”Når vores beboere på plejecentrene har corona-lignende symptomer, isolerer vi dem - også selvom de ikke er testet positive. Vi behandler dem stadig, som om de var smittede, for der kan være enkelte fejltest. Vi er meget påpasselige,” siger Vibeke Abel.

Isolationen på kommunens plejecentre varer, indtil beboeren har været symptomfri i 48 timer.