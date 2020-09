Corona-restriktioner på hospitalet: Kun én pårørende på besøg

"Besøg skal stadig foregå under Sundhedsstyrelsens retningslinjer og under hensyntagen til om det for eksempel er en særlig udsat patientgruppe, der er i afdelingen. Det er afdelingerne, der vurderer om, det er muligt at gennemføre et besøg. Det er derfor vigtigt, at alle besøgende følger personalets instrukser og fortsat husker god hygiejne og god afstand til andre," skriver hospitalet i deres nyhedsbrev.

"Jeg er rigtig ked af, at vi nu står i en situation, hvor vi må bede patienterne om, at der kommer færre besøgende ind på vores hospitaler, men det er en kritisk periode i pandemien lige nu i hovedstadsområdet. Derfor må vi gøre, hvad vi kan, for at få den her opblussen i smitten under kontrol igen. Jeg har stor forståelse for, at det er svært og hårdt, hvis du som indlagt patient ikke kan få besøg af hele din familie, og derfor er det i første omgang også en henstilling, som i øvrigt ikke gælder for kritisk syge og børn," udtaler hun.