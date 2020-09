Corona-restriktioner: Borgermøde om Hillerøds udvikling flyttes online

I stedet for at møde op i Støberihallen skal borgere, der gerne vil deltage i et borgermøde onsdag, deltage hjemmefra i sofaen via platformen Teams.

"Inden for de næste 10 år kan vi blive 8.000 flere borgere i Hillerød Kommune. Det er afgørende, at vi udvikler de fysiske rammer med blik for fremtiden. Byrådet har sendt et forslag til en ny strategi i høring, som sætter pejlemærker for udviklingen. Strategien bærer titlen "Hjertet i Nordsjælland" og sætter den langsigtede retning for den fysiske udvikling af Hillerød Kommune. På mødet vil du få information om strategien og få mulighed for at stille spørgsmål," skriver kommunen.