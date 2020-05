Kommunen har for eksempel brugt over en million på at sætte blandt andet 80 håndvaske op på skoler og dagtilbud, så børnene kan vaske hænder ofte og i behørig afstand fra hinanden. Arkivfoto: Presse

Corona-regning løber op i fire millioner kroner for kommunen

Det oplyser forvaltningen i dagsordenen til byrådsmødet onsdag aften. Opgørelsen dækker en foreløbig oversigt over udgifter for marts og april, og det er endnu usikkert, om - og i så fald i hvor høj grad - kommunen vil blive kompenseret af staten for udgifterne.

Der er købt værnemidler for 1,445 millioner kroner, og sat ekstra håndvaske med mere op for 1,182 millioner kroner, oplyser forvaltningen.

Værnemidler for over en million

Da færre har brugt offentlig transport under coronakrisen, står kommunen desuden til et kæmpe indtægtstab på cirka 11 millioner kroner. Dette håber kommunen, at staten vil kompensere for direkte til trafikselskaberne.